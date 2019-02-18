المسابقات: برج العرب يستضيف لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على نقل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المحلي إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكانت لجنة المسابقات قد حددت موعد مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في السادس والعشرين من فبراير الجاري دون الاستقرار على ملعب خاصة بعد غلق ملعب الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراته أمام شباب قسنطينة يوم السبت المقبل الموافق 23 فبراير على الملعب ذاته في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) رفع عقوبة الإيقاف عن الإسماعيلي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأفريقي التونسي بالجولة الثانية لبطولة دوري الأبطال.