كلوب يجيب.. أيهما يفضل دوري الأبطال أم الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة بايرن ميونيخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب الحديث عن مستجدات اللاعبين المصابين.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره بايرن ميونيخ مساء غد الثلاثاء على ملعب آنفليد في إطار ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال كلوب: "سنرى الموقف النهائي لشيردان شاكيري، لقد تدرب معنا ويبدو بحالة جيدة، أما الحالة البدنية لديان لوفرين فلن تتحدد في الوقت الحالي، سنرى ما إذا كان يمكننا الدفع به أم لا".

وأضاف المدرب الألماني: "سنحاول لملمة أوراقنا الدفاعية أمام بايرن ميونيخ، نكن لهم كل التقدير والاحترام، وسنحاول تقديم افضل النتائج".

وتابع: "علينا أن نصبح مستعدين ونركز على مباراة الغد، لا يمكننا التفكير حاليًا في مباراة مانشستر يونايتد لقد كان لدينا الكثير من المواجهات الصعبة".

وواصل: "بعد 6 سنوات من هيمنة بايرن على الدوري ، يواجه هذا العام موقفًا صعبًا، فبعد مرور 22 جولة في البوندسليجا لم يتم تحديد هوية البطل حتى الآن، من وجهة نظري هذا سيجعلهم أكثر خطورة".

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وأكمل "حتى الآن حققنا (ليفربول) أكثر قليلاً من المتوقع ، لكننا لسنا في مواقف مماثلة، لدينا أهداف مختلفة هذا الموسم".

واستطرد: "حصلنا على فترة راحة قبل المباراة لاستعادة اللياقة البدنية والعمل على الكثير من الأشياء، لست متأكدًا إذا كان الحصول على راحة أفضل أم مواصلة إيقاع المباريات أفضل، سيتضح هذا في مباراة الغد".

وعن مميزات اللعب في ملعبك المباراة الأولى أجاب كلوب: "اللعب في البداية ليس عادةً ميزة ، لكننا لا نهتم، نحن نحترم المنافس، كلانا سيركز بنسبة 100٪".

وعن مواجهة هوميلز وليفاندوفيسكي قال: "إنهما رائعين، أنا ممتن لهم حقا لأن بدونهم لكانت مسيرتي توقفت عند حد معين، كل ما علي فعله غدًا هو محاولة منعهم من السطوع".

وسُئل كلوب أيهما يسعى للفوز به هذا الموسم دوري أبطال أوروبا أم الدوري الممتاز؟ قال: "من الصعب بالنسبة لي الإجابة على السؤال ، لكن بالنسبة لجميع مشجعي ليفربول ، فهم يرغبون في الفوز بالدوري الممتاز، الأمر واضح.

وأضاف المدرب الألماني: "في الوقت الحالي ، لدينا مباراة في دوري الأبطال، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، ستكون ليلة الغد رائعة".