نقل رئيس قناة الأهلي للرعاية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: تعرض خالد توحيد رئيس قناة الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة، خلال تواجده بمقر النادي اليوم الإثنين. ونُقل توحيد لغرفة الرعاية المركزة بمستشفى المعلمين المجاورة للنادي الأهلي. Advertisements وانتقل العامري فاروق نائب رئيس الاهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير المركز الإعلامي، للاطمئنان على حالة توحيد. وتولى خالد توحيد رئاسة قناة النادي الأهلي في شهر مايو 2018. وانطلقت قناة النادي الأهلي ضمن احتفالات المئوية الخاصة بالنادي قبل 11 عاما، وسبق لخالد توحيد رئاستها وتقدم الاستوديو التحليلي الخاص بمبارياتها قبل سنوات.

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