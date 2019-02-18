بالصور.. وصول بعثة برشلونة إلى فرنسا لمواجهة ليون بدوري الأبطال

سواريز وميسي

كتبت- سارة جاب الله:

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني إلي فرنسا، عصر اليوم الاثنين، لمواجهة فريق ليون الفرنسي، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من

وعقب وصل بعثة برشلونة قام نادي ليون بالترحيب بهم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وشهدت وصول البعثة لاعبي برشلونة المستدعين للقاء ليون وهم:

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تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو روبيرتو، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليه، موريللو، ألبا، بواتينج، سيرجيو، فيدال، أومتيتي، آلينا، آناكي بينا، واجي، خوكين إزكيتا.