برج العرب يستضيف مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

الإسماعيلي كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على طلب النادي الإسماعيلي، بإقامة مباراته أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري في الساعة الثالثة عصراً، ضمن الجولة 24 لدوري القسم الأول. 26 فبراير الجاري في الساعة الثالثة عصراً، ضمن الجولة 24 لدوري القسم الأول. على أن تقام مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب، وذلك لاقامة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير بنفس الملعب.

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