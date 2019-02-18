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اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE

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بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE 

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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 بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE 

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة في ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الممتاز "البريميرليج" وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة ، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكراً.

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE 

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