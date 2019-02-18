اونلاين | عاجل الان مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي HD

كشف أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في وقت سابق أن الفريق سيفتقد لخدمات الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

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وأصيب الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد خلال مشاركتهما بمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهي المباراة التي إنتهت بخسارة مانششستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

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وسيغيب الثنائي مارسيال ولينجارد عن مباريات مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وليفربول يوم 24 من الشهر ذاته بمسابقة الدوري الإنجليزي.

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فى حين تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي في مباراة باريس سان جيرمان المحدد لها السادس من مارس القادم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس" في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.