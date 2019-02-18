اونلاين | بث حي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر في كاس الاتحاد الانجليزي

فريق مانشستر يونايتد تمكن من الإطاحة بأحد المنافسين على اللقب خلال الدور الرابع، السابق، حيث حقق الفوز على حساب فريق أرسنال وعلى ملعب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في حين اجتاز الدور الثالث على حساب فريق ريدينج بهدفين دون مقابل.

وقد التقى كلا الفريقين خلال سبع مباريات خلال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز خلال أربع مباريات بما فيها نهائي النسخة السابقة ونهائي 2007، مقابل انتصار وحيد فقط لفريق مانشستر يونايتد، في حين سيطر التعادل على مباراتين.

بث حي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر في كاس الاتحاد الانجليزي

ويسعى فريق تشيلسي لمواصلة الانتصارات والتأهل للدور ربع النهائي، والإطاحة بأحد أكبر منافسيه على اللقب بعد مغادرة ليفربول وأرسنال للبطولة خلال الأدوار السابقة من أجل الحصول على اللقب التاسع والثاني على التوالي، فيما يأمل مانشستر يونايتد في الإطاحة بمنافس جديد والخروج بالفوز الثاني على حساب البلوز والمنافسة على اللقب الثالث عشر.