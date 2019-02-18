اونلاين | يوتيوب HD بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

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قمة مثيرة يترقبها عشاق كرة القدم في العالم عندما يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايت في التاسعة والنصف مساءا اليوم الإثنين 18 فبراير2019، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر.

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اليونايتد يدخل لقاء اليوم وهو قادم من هزيمة في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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على الجانب الأخر كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد، وتنقل المباراة في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت.

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