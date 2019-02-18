رياضة | جروس يرفض إجراء تغييرات على الجهاز المعاون بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يرفض إجراء تغييرات على الجهاز المعاون بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إجراء تغييرات على الجهاز المعاون للفريق خلال الفترة الحالية.

وطلب مسئولو الزمالك رحيل أمير عزمي مجاهد وضم عنصر جديد للجهاز الفني للفريق لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب السويسري جروس والذي تمسك ببقاء الجهاز المعاون كما هو بدون تغيير.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بهدفين لهدف بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.