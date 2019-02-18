رياضة | الإسماعيلي يعلن قيد أيمن رجب وإبراهيم عبدالخالق إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن قيد أيمن رجب وإبراهيم عبدالخالق إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى على أبوجريشة المستشار الرياضى للإسماعيلى بمستوى الفريق، مؤكدا أنه يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى.

وأضاف أبوجريشة :"الفريق يقدم مستوى جيد بعد تولى المدرب البلجيكى يانيفسكى الإدارة الفنية للفريق بجانب الاضافة الفنية التى حققتها الصفقات الجديدة".

وواصل :"تم قيد الثنائى أيمن رجب وإبراهيم عبد الخالق بالقائمة الأفريقية ، فهما على مستوى عال ونجحا في الانسجام سريعًا بصفوف الفريق".

عن لقاء بطل الجزائر شباب قسنطينة قال فاكهة الكرة المصرية وأحد افضل لاعبى افريقيا فى السبعينيات:"صعب للغاية خاصة أن الفريق الجزائرى كان قد اقترب من التأهل بعد اقصاء الإسماعيلى ولكن بعد عودته اصبحت لديه رغبة قوية فى حسم الصدارة".

وأتم حديثه :"صحيح أن الفرصة صعبة فى بطولة افريقيا لكن علينا أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل السعى نحو التأهل".

سيدومير يانيفسكي يعدد مكاسب الإسماعيلي من الفوز على النجوم

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يرى البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الانتصار على فريق النجوم يحمل ثلاث مكاسب.

وفاز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة ٢٢ من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف :"أول المكاسب هى الروح القتالية الكبيرة التى استعادها اللاعبين بجانب تطور مستوى الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى".

وواصل : "ثالث المكاسب هى الدفعة الإيجابية التى حصل عليها لاعبى الفريق قبل استنئاف مشوارنا ببطولة دورى أبطال أفريقيا".

واستكمل : "المباراة توقفت كثيرا بسبب قرارات التحكيم والذى لم يكن فى صالحنا على الأطلاق واثر بشكل سلبى على اللاعبين".

وأتم قائلا :"سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة شباب قسنطينة الجزائرى بالجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا".