رياضة | "يانيفسكي" يعدد مكاسب الإسماعيلي من الفوز على النجوم

يرى البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الانتصار على فريق النجوم يحمل ثلاث مكاسب.

وفاز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة ٢٢ من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف :"أول المكاسب هى الروح القتالية الكبيرة التى استعادها اللاعبين بجانب تطور مستوى الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى".

وواصل : "ثالث المكاسب هى الدفعة الإيجابية التى حصل عليها لاعبى الفريق قبل استنئاف مشوارنا ببطولة دورى أبطال أفريقيا".

واستكمل : "المباراة توقفت كثيرا بسبب قرارات التحكيم والذى لم يكن فى صالحنا على الأطلاق واثر بشكل سلبى على اللاعبين".

وأتم قائلا :"سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة شباب قسنطينة الجزائرى بالجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا".

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري.

وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.