رياضة | رسميا.. نجم نابولي ينتقل إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم نابولي ينتقل إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي داليان يفانغ الصيني رسميًا عن إتمام صفقة الفريق القادمة من نابولي الإيطالي، بعد وصول اللاعب للصين وتوقيع العقود.

داليان يفانغ أعلن رسميًا عبر موقع الرسمي انضمام الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة للفريق الصيني.

بعض التقارير بحسب فوتبول إيطاليا تُفيد بأن اللاعب الدولي سيكون عقده بمقابل تسعة ملايين يورو سنويًا، فيما كان المقابل لنابولي 20 مليون يورو.

هامسيك الذي بدأ مسيرته بإيطاليا مع بيرسكا عام 2004، حيث تم تصعيده من فريق الشباب بالنادي ومن قبله نشأ بشباب نادي سلوفان براتسلافا السلوفاكي منذ عام 2003.