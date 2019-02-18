رياضة | بوتاس يفتتح اختبارات برشلونة لموسم فورمولا 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتاس يفتتح اختبارات برشلونة لموسم فورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، اليوم الإثنين، اختبارات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وكان بوتاس أول السائقين دخولاً إلى المضمار، بينما تعرض كيمي رايكونن، سائق ألفا روميو، للانزلاق على المضمار في أول ظهور لسيارة الفريق للموسم الجديد.

وسيتولى بوتاس، قيادة سيارة مرسيدس خلال الجولة الأولى من الاختبارات بينما يقودها زميله لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، خلال الجولة الثانية.

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ودخل رايكونن بسيارة ألفا روميو، العائد إلى منافسات فورمولا1، بعد الاستحواذ على ساوبر، وفقد السيطرة على عجلة القيادة لكن أي أضرار لم تقع.



ويفتتح سيبستيان فيتيل اختبارات سيارة فيراري اليوم، بينما يختبرها زميله تشارلز ليكليرك، المنضم حديثا للفريق، غدا الثلاثاء.

وتستمر الاختبارات الجارية على مضمار كتالونيا في مدينة برشلونة الإسبانية حتى يوم الخميس المقبل وتستأنف بين 26 فبراير، وأول مارس.

وتفتتح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 17 أذار/مارس.

