رياضة | منتخب مصر يحقق فوزه الأول على تركيا بكرة اليد للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يحقق فوزه الأول على تركيا بكرة اليد للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المنتخب المصرى لكرة اليد للشباب تحت ١٧ سنة في مباراته الأولي فى بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تقام ببورسعيد على المنتخب التركى بنتيجة ٢٧-١٣، وسط تفوق كامل للمصرين طوال أحداث أشواط المباراة الثلاث التى شهدت تألق جميع أبناء المنتخب.



جاء هذا وسط تشجيع الجماهير المصرية التى حضرت المباراة وساندت فريقها بقوة، بحضور بعض الجماهير التركية التى تواجدت فى المدرجات لمؤازرة منتخبها.



كما فاز فى منافسات اليوم الأول للمجموعة الثانية لبطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد بصالة كلية تربية رياضية ببورفؤاد المنتخب ااتونسى على نظيره الليبي بنتيجة ٣٣-١٢، وفاز منتخب مونتنيجرو على السعودية بنتيجة ٢٣-١٧.