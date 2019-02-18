شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكشف حقيقة تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - قالت إدارة نادي الهلال السوداني، أن خبر التعاقد مع المدرب السوري نزار محروس، "إشاعة" على الرغم من التقارير الصحفية الكثيفة التي تحدثت عن إتمام الصفقة مع المدرب السوري الشهير.
ونفي الهلال خبر تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس.
وما زال يبحث نادي الهلال عن مدرب؛ بعد إقالة التونسي أراد الزعفوري.
وكان نزار محروس قال فى تصريحات نقلتها "بي إن سبورت"، أن نادي الهلال السوداني يقوم بالتفاوض معه لتدريب الفريق.
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