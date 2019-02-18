شكرا لقرائتكم خبر عن "خيسوس": كرة القدم في السعودية غير.. والهلال سيفوز بكل شيء والان مع التفاصيل
وتحدّث خيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" واسعة الانتشار عن روي فيتوريا مدرب النصر الحالي حيث قال: "لم الْتقِ به في الرياض؛ لكن مهمته صعبة مع النصر.. الهلال أقوى ومتصدر بفارق 6 نقاط".
وتابع: "فريق النصر جيد، وهو بالفعل حقق معهم نتائج جيدة؛ لكن مهمته لن تكون سهلة.. الهلال أقوى بكثير".
وتحدث عن كرة القدم في السعودية والبنية التحتية والقدرة المالية حيث قال: "الملاعب لديها قدرة استيعابية ما بين 50 أو 60 ألف شخص، ليس لديها 10 آلاف كما هنا في البرتغال هناك لاعبون ممتازون، قدرة مالية كبيرة وهذا غير موجود في البرتغال.. الهلال سيفوز بكل شيء ليس لديّ شك في ذلك.. الهلال يستطيع المنافسة على اللقب في البرتغال حال كان متواجداً هنا".
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