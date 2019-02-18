شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أسامة المولد 8 مباريات رسمية والان مع التفاصيل

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، مدير فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد أسامة المولد، ثماني مباريات رسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال

.

الخليج 365-

وأرجعت اللجنة قرارها، اليوم الإثنين، إلى قيام المولد بالاعتداء على المدير الفني لفريق الكرة بنادي الرائد البلجيكي بيسنيك هاسي، بعد نهاية المباراة التي جمعت الرائد بالاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأوضحت اللحنة أن قرارها قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة .

وكان المدرب البلجيكي قد تعرض لاعتداء من جانب أسامة المولد، وتدخل المحيطون بهما للفصل بينهما، غير أن هاسي قرر تقديم شكوى للشرطة رافضًا التنازل في بادئ الأمر، إلا أنه عاد ووافق على التنازل عن بلاغه، غير أن واقعة الاعتداء على هاسي تم توثيقها من خلال مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

Advertisements

وكانت مباراة الرائد والاتحاد قد انتهت بتعادل الفريقين، إلا أنها شهدت أحداثًا ساخنة تمثلت في اعتراض لاعبي الاتحاد على عدد من قرارات حكم اللقاء، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء بشكل ملحوظ؛ حيث قام أسامة المولد بالاقتراب من المدير الفني للرائد أثناء سير أحداث اللقاء متحدثًا معه بحدة، إلا أن الحكم الرابع تمكن من الفصل بينهما، إلا أنه بمجرد انتهاء المباراة، وأثناء التوجه إلى غرف تبديل الملابس حدث الاحتكاك بين الطرفين، وقام المولد بالاعتداء على المدرب البلجيكي.

ومن ناحية أخرى، أصدرت لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف لاعب نادي الشباب سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال. ووجدت اللجنة اللاعب مُدانًا باستخدام القوة المفرطة ضد أحد لاعبي الفريق المنافس، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الشباب والوحدة ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبيَّنت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.