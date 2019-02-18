ليفربول يتلقى ضربة قوية قبل لقاء بايرن ميونخ بالأبطال

الخليج 365 –

تلقي فريق ليفربول الإنجليزي

ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة غداً الثلاثاء والموافق التاسع عشر من فبراير الجاري, أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ, في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وتفتقد كتيبة الألماني يورجن كلوب للثلاثي فيرجيل فان دايك وجو جوميز وديان لوفرين في خط دفاع الريدز, حيث يغيب الأول عن المباراة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا, ويأتي غياب الهولندي بمثابة ثغرة كبيرة في دفاع ليفربول في ظل اعتماد الفريق عليه منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية.

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ويستمر الإنجليزي جو جوميز في غيابه عن الريدز, منذ مباراته الأخيرة مع الأحمر في ديسمبر الماضي أمام بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي, وفاز بها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف, ولم يكمل جوميز اللقاء بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم, فيما تطول الشكوك الهولندي لوفرين في اللحاق بالمباراة بعد عدم اكتمال شفاءه من الإصابة في أوتار الركبة.

وتبقى الحلول المطروحة أمام قائد الكتيبة الحمراء, يورجن كلوب, الدفع بلاعبه فابينيو في خط الدفاع بديلاً للهولندي فان ديك, وإشراك أرنولد مكان ميلنر ليتقدم الأخير لنصف الملعب, ليتكون خط الدفاع الريدز من أرنولد وروبيرتسون وماتيب وفابينيو وأمامهم ميلنر وهندرسون وكيتا وفي الخط الأمامي الثلاثي صلاح وفيرمينيو وماني.