انت الان تتابع أنور سلامة: منظومة التحكيم في مصر مهزوزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

تحدث أنور سلامة نجم النادي الأهلي السابق عن مستوى التحكيم خلال بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، إن منظومة التحكيم في مصر مهزوزة وتظهر بشكل سيئ كل موسم. وأكد سلامة أن التحكيم الموسم الحالي مختلف ومستفز في نفس الوقت، بسبب الأخطاء الساذجة التي يقع فيها الحكام خلال المباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز. وواصل أنور حديثه عن التحكيم في مصر قائلًا: "فيه حكام ماتقدرش تفتح بقها مع الأهلى والزمالك، لكن فيه حكام وعددهم قليل لا يفرق معهم ألوان، كما أن أغلبية الحكام لم يمارسوا كرة القدم بشكل احترافي".

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وتطرق أنور سلامة نجم النادي الأهلي السابق للحديث عن اتحاد الكرة المصري، موجهًا انتقادات لاذعة بسبب ما وصفه بعدم رؤية واضحة وكاملة من مسؤولي الجبلاية حول إعداد وتجهيز المدربين الشباب للمستقبل. وانتقد نجم الأهلي السابق مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة لا