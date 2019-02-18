انت الان تتابع مران الأهلي.. عودة الثلاثي المصاب وفحص طبي للشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران اليوم، بسبب إصابته في العضلة الضامة، وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد فضل إراحة الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة، وسيحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للوجود في مباراة الداخلية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وينتظم وليد أزارو مهاجم الفريق الأول، في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة. وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين. وفى سياق متصل،

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