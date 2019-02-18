تشيلسي VS مانشستر يونايتد.. للثأر ونسيان الفضيحة

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يستضيف تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد وعينه على تحقيق الفوز لنسيان خيبته المحلية في الدوري، في حين يسعى الشياطين الحمر إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه الأوروبي

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على تشيلسي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد ستامفورد بريدج، بقيادة الحكم كيفين فريند، حيث يتطلع كل منهما للخروج من آثار ما تعرض له مؤخرا، وخسر مانشستر يونايتد 0 - 2 أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بينما سقط تشيلسي سقوطا مدويا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بالخسارة 0 - 6 أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحقق فوزا غير مقنع على مالمو السويدي 2 - 1 في الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وأثارت الهزيمة الثقيلة أمام سيتي الشكوك حول مستقبل الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، الذي ما زال يحاول تضميد جراح الفريق وقال: «ليس من السهل تبرير الخسارة 0 - 6 ولكن يتعين علينا اللعب ويجب أن نلعب جيدا. نحتاج لأن نقدم رد فعلنا بقوة». وشعر ساري ببعض الراحة بالفوز خارج أرضه على

وأثارت الهزيمة الثقيلة أمام سيتي الشكوك حول مستقبل الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، الذي ما زال يحاول تضميد جراح الفريق وقال: «ليس من السهل تبرير الخسارة 0 - 6 ولكن يتعين علينا اللعب ويجب أن نلعب جيدا. نحتاج لأن نقدم رد فعلنا بقوة». وشعر ساري ببعض الراحة بالفوز خارج أرضه على مالمو، لكنه قال إنه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثلما حدث في الفوز على الفريق السويدي المغمور. وقال ساري: «لو اهتزت شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل مانشستر سيتي أو يونايتد أو توتنهام فهذا يعني المخاطرة باستقبال ثلاثة أهداف في عشر دقائق. أنا سعيد بالثقة التي أظهرها الفريق فلم يكن من السهل اللعب بعد المباراة الأخيرة. يجب علينا التحسن لكن أعتقد أن الأداء كان جيدا». وطالب ساري فريقه بالحفاظ على مستواه بعد النتائج المتقلبة في 2019 إذ يخوض صاحب المركز السادس في الدوري مباريات صعبة ربما تحدد موسمه في الأسبوعين المقبلين. وأوضح ساري: «يجب علينا الاستمرار والحفاظ على مستوانا في الجانب الذهني لدخول كل مباراة بالدرجة ذاتها من العزيمة والانتباه. في إنجلترا لو كنت تعاني في الجانب الذهني ففي عشرة أيام يمكن أن تخسر ثلاث أو أربع مباريات مهمة. علينا دخول كل مباراة بالأسلوب ذاته». مانشستر يونايتد للثأر

في المقابل يسعى مانشستر يونايتد إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الثأر لخسارته أمام منافسه في نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي، وتعويض خيبة سقوطه أمام باريس سان جيرمان على أرضه 0 - 2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن تشيلسي توج باللقب بفوزه على مانشستر يونايتد بهدف سجله مهاجمه البلجيكي إدين هازارد من ركلة جزاء. Advertisements والتقى الفريقان في لندن ذهابا في الدوري المحلي وتقدم مانشستر يونايتد على أصحاب الأرض 2 - 1 حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك تشيلسي التعادل في الرمق الأخير، ويتمتع تشيلسي بسجل جيد على ملعبه هذا الموسم إذ لم يخسر سوى مرة واحدة أمام ليستر سيتي في الدوري، في المقابل فاز مانشستر يونايتد في مبارياته الست الأخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات بإشراف مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير بينها فوزه على آرسنال على ملعب الإمارات 3 - 1 في هذه المسابقة. لكن سولسكاير سيخوض مباراة اليوم وهو يعاني من غيابات وإصابات لبعض من أهم لاعبيه أبرزهم الثنائي الهجومي أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد، حيث تعرض مارسيال ولينغارد للإصابة خلال المباراة أمام سان جيرمان وسيبتعدان لمدة 3 أسابيع، أي عن مباراة تشيلسي اليوم وأمام ليفربول في الدوري الأسبوع المقبل. وقال سولسكاير: «لا أعتقد أننا سنراهما في المبارتين المقبلتين. دعونا نأمل أن يتعافيا سريعا، ولكن يبدو أنهما ربما يغيبان لأسبوعين أو ثلاثة»، ويرجح أن يكون الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز هما البديلان البارزان لمارسيال ولينجارد، وأشار سولسكاير إلى أنها فرصة للجميع لإثبات أنفسهم، وقال: «إنها فرصة لكل من يلعب - أليكسيس، روميلو، تاهيث تشونج، أو أمجيل جوميز». وفيما يلي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:



حراسة المرمى: دي خيا حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: لوك شاو - ليندلوف - جونز - يونج خط الوسط: فريد - بول بوجبا - ماتيتش خط الهجوم: مارسيال - راشفورد – لينجارد وفيما يلي التشكيل المتوقع لتشيلسي:



حراسة المرمى: كيبا حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: ألونسو - روديجير - دافيد لويز - آزبليكويتا خط الوسط: كوفاتشيتش - جورجينيو - وكانتي خط الهجوم: هازارد - هيجواين - ويليان



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