شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: سأتقدم ببلاغ ضد رئيس لجنة التحقيق بالجبلاية لانتمائه للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الأحد، عبّر برنامج «الزمالك اليوم»، المُذاع على فضائية «المحور»، ليُعلق على عدة أمور، أبرزها أنه سيتقدم ببلاغ إلى وزير العدل ضد المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة القيم والأخلاق بالجبلاية، للتحقيق معه في انتمائه للأهلي وتوقيع عقوبات.

ورفض «منصور» الانتقادات الموجهة له بشأن مبادرة الصُلح مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وقال: «أنا كنت موافق.. وقالوا إني خايف، أنا مبخافش، أنا اسمي مرتضى المُر مش بيبو.. أنا لما بضايق بروح أي قسم، لما بكون مخنوق بروح أشم هوا في النيابة أو المحكمة، لما بكون متخانق في البيت بروح سجن طرة أو المزرعة 6 أو 7 شهور، أنا اتحبست 7 مرات قبل كدة ومبخافش».

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كما انتقد «منصور» زيارة محمود الخطيب لجامعة المنصورة، أمس، إذ قال: «تلقيت دعوة للحضور من قِبل رئيس جامعة المنصورة، أشكره على ذلك، لكن كان عندنا ماتش مهم، مقدرتش أروح».

وأضاف: «أنا بشكر رئيس الجامعة، لكن عاوز اسأل محافظ الدقهلية، (أنت جبت الخطيب، أسأل الخطيب كدة، عن اسم قرية في الدقهلية، طيب إمتى أخر مرة نزل الدقهلية؟)، أنا عضو مجلس نواب عن الدقهلية بقالي 19 سنة، لكن المحافظ نسي، عيب أن الدعوة تيجي من رئيس الجامعة مش منك أنت».