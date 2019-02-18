مصطفى فتحي يسافر ألمانيا للخضوع لفحوصات في الركبة

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات سفر مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك، إلى ألمانيا.

وينتظر اللاعب الحصول على التأشيرة لحجز تذاكر الطيران للخضوع لفحوصات طبية على الركبة والتأهيل تمهيدا للعودة للملاعب.

ويسعى الزمالك لاستعادة مصطفى فتحي لدعم صفوف الفريق في ظل المنافسه على بطولتي الدوري والكأس، والكونفدرالية الإفريقية.

وشكا مصطفى فتحي من إصابة في الركبة خلال فترة الأخيرة، ليغيب عن المشاركة عن صفوف الفريق.

وشارك مصطفى فتحي في 7 مباريات هذا الموسم، بينهم 3 مباريات بشكل أساسي.

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