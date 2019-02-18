شكرا لقرائتكم أبوجريشة عن الحظوظ الأفريقية: مع الإسماعيلي "مفيش" مستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد على أبوجريشة المستشار الرياضى للإسماعيلى بمستوى الفريق ، مؤكدا أنه يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى.

وأضاف أبوجريشة :”الفريق يقدم مستوى جيد بعد تولى المدرب البلجيكى يانيفسكى الإدارة الفنية للفريق بجانب الاضافة الفنية التى حققتها الصفقات الجديدة”.

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وواصل :”تم قيد الثنائى أيمن رجب وإبراهيم عبد الخالق بالقائمة الأفريقية ، فهما على مستوى عال ونجحا في الانسجام سريعًا بصفوف الفريق”.

وعن لقاء بطل الجزائر شباب قسنطينة قال فاكهة الكرة المصرية وأحد افضل لاعبى افريقيا فى السبعينيات:”صعب للغاية خاصة أن الفريق الجزائرى كان قد اقترب من التأهل بعد اقصاء الإسماعيلى ولكن بعد عودته اصبحت لديه رغبة قوية فى حسم الصدارة”.

وأتم حديثه :”صحيح أن الفرصة صعبة فى بطولة افريقيا لكن علينا أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل السعى نحو التأهل”.