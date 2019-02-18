شكرا لقرائتكم ليفربول وبايرن ميونخ .. تأثير سلبي منتظر لغياب فان دايك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وبايرن ميونخ الألماني المحدد لها العاشرة مساء غداً الثلاثاء بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا غيابات بالجملة فى صفوف الفريق.

يدخل ليفربول مباراة الغد وهو يعاني من غياب أفضل مدافع في العالم وأبرز لاعبيه في الفترة الماضية الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف، للحصول على ثلاث بطاقات صفراء في دوري المجموعات.

كما يفتقد ليفربول أيضاً لجهود جو جوميز للإصابة، كما يبدو موقف الكرواتي ديان لوفرين صعباً من اللحاق في المباراة، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة.

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وحصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولي الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.

في المقابل يغيب عن صفوف بايرن ميونخ ضد ليفربول، توماس مولر بسبب الايقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3.

كما يغيب جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة فى المعدة، والجناح الهولندى آريين روبن بسبب الإصابة.

يذكر أن ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.