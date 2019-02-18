شكرا لقرائتكم صلاح أغلى لاعب غدا بأبطال أوروبا ويتفوق على ميسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلى الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي قائمة اللاعبين الأغلى فى جولة ابطال أوروبا غدًا بقيمة تسويقية بلغت 184 مليون يورو ما يوازى 4 مليارات جنيه تقريبًا.

ووفقًا لمركز الدراسات الرياضية الدولي cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فإن قيمة محمد صلاح وضعته بالترتيب العام الرابع كأغلى لاعب فى العالم وهو الأمر الذى جعل صلاح يتفوق على كل نجوم الفرق الثمانية التى ستلعب هذا الأسبوع فى البطولة القارية.



محمد صلاح

ويأتى فى الترتيب خلف محمد صلاح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى يحل فى المرتبة السادسة كأغلى لاعبى العالم بقيمة 171.6 مليون يورو، وباولو ديبالا نجم يوفنتوس بالمركز الثالث بواقع 165.8 مليون يورو، وفيليب كوتينيو فى المرتبة الرابعة بواقع 157.3 مليونًا، وجريزمان فى المرتبة الخامسة بواقع 152 مليونا.

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ليونيل ميسى

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول نظيره بايرن ميونخ على أرضبة ملعب الأنفيلد فى حين يخرج برشلونة لملاقاة ليون بفرنسا وذلك فى العاشرة مساء غدًا.

باولو ديبالا

وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويتصدر ترتيب أغلى لاعبي العالم كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، يليه النجم الانجليزي هارى كين مهاجم توتنهام، وهما الثنائى الذى لعب فى الإسبوع الماضي، بينما جاء فى الترتيب العام كثالث ليروى سانى لاعب المان سيتى والذى سيشارك فى الجولة غدًا.