شكرا لقرائتكم السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى وزير الإعلام تركي الشبانة، يوم الأحد، نية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتلاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا بأن اجتماع صندوق الاستثمارات العامة مع النادي الإنجليزي كان يتعلق ببحث مشروع رعاية إعلانية.
وكتب تركي الشبانة على حسابه على "تويتر" الأنباء التي رجحت نية صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على النادي الإنجليزي "عارية عن الصحة تماما".
وأوضح أن الاجتماع الذي أجراه الصندوق مع نادي مانشستر يونايتد، كان لبحث "مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.