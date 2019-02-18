شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يضم أجيرى عواجيز الأندية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المكسيكى خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، حالياً على متابعة جميع مباريات الدورى محلياً بجانب المحترفين لاختيار المجموعة الأنسب لتمثيل الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب فتح الباب أمام جميع اللاعبين للانضمام لقائمة المنتخب بشرط التألق فى المباريات وحفاظهم على المستوى حتى موعد البطولة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، التى نرصدها فى التقرير التالى..

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س: هل يضع أجيرى معايير لاختيارات اللاعبين؟

ج: منذ مجىء الخواجة وهو يضع بعض المعايير لاختيارات اللاعبين، أهمها عنصر السن، حيث يرغب فى تجديد الدماء والنزول بمعدل الأعمار، بجانب ثبات المستوى الفنى فى المباريات.

س: وهل يتمسك بهذه المعايير قبل بطولة أمم أفريقيا؟

ج: لا.. تراجع أجيرى عن معاييره قبل البطولة، خاصة بعد قرار إقامتها فى مصر، ومطالبة اتحاد الكرة له بالفوز باللقب، وقرر الخواجة الاستعانة باللاعبين المميزين بغض النظر عن السن بمبدأ "اللى تكسب به العب به".

س: وهل يضم أجيرى عواجيز الأندية مثل عبد الله السعيد والحضرى وغيرهما؟

ج: الباب مفتوح للجميع، خاصة عبد الله السعيد فى ظل مستواه المميز مع ناديه بيراميدز وخبراته الدولية الكبيرة، فيما يضع الجهاز الفنى عصام الحضرى تحت المنظار، خاصة بعد انضمامه للنجوم ومشاركته باستمرار بجانب تراجعه عن قرار الاعتزال الدولى، وفقا لتصريحات هانى رمزى مدرب المنتخب الذى أكد أن السن لن يكون عائقا أمام عبدالله السعيد أو وليد سليمان فى حالة استمرار تألقهما قبل البطولة، فيما أكد أحمد ناجى مدرب الحراس أن باب المنتخب مازال مفتوحا لعصام الحضرى حارس النجوم، خاصة بعد انضمامه لفريقه الحالى على أن يحسم مستواه قبل البطولة مسألة انضمامه من عدمه.