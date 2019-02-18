شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: "الشقة" سر علاقتى بفيلم "شحاتة أبو كف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على خليل، نجم الزمالك السابق، أن شخصية شحاتة أبو كف لاعب الكرة التى قدمها الفنان الراحل نور الشريف فى فيلم "غريب فى بيتى" بها جزء من التشابه مع حياته الشخصية.

وأضاف خليل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فيلم شحاتة أبو كف ليس قصة لاعب واحد فقط، بل مزيج من قصص عدد من النجوم بالفريق.

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وكشف نجم القلعة البيضاء أن هناك أحد المخرجين حضر إلى النادى وأخطر حنفى بسطان نجم الزمالك الأسبق، وأنه يجهز لإنتاج فيلم عن نجوم الكرة، وطلب من بسطان أن يحكى له مشاكل اللاعبين، وبالفعل قص عليه لاعب الزمالك المشاكل التى تواجه اللاعبين، ومنها أزمة البحث عن شقة، وأن أحدهم يسهر، وأخر يعرف البنات، قائلا، "ماشى مع بنات"، لذا فالفيلم توليفة من حياة عدد من لاعبى الكرة وليس لاعبا واحدا.

وفيما يخص الجزء الخاص بحياته الشخصية فى الفيلم، قال خليل "أزمة الشقة التى واجهت شحاتة أبو كف هى نفس الأزمة التى واجهتنى، حيث إننى كنت مغتربا غير مقيم بالقاهرة، فأنا من بنى سويف، والنادى لم يوفر لى شقة وقتها، الأمر الذى سبب مشكلة بالنسبة لى".

يذكر أن على خليل نجم الزمالك فترة السبعينيات، ونال شعبية جارفة لدى الجماهير الزملكاوية، لما كان يتمتع به من مهارات داخل الملعب، ولُقب بـ"الأمين" نظرا لما شهدته مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى فى موسم 1978/1979، عندما كان الزمالك مهزوما بهدف، سجله على أبو جريشة لاعب الدراويش، فسدد خليل كرة قوية تخترق شباك الإسماعيلى ولكن من الخارج، فاحتسبها حكم اللقاء أحمد بلال وحكم الراية أحمد المرشدى هدفا، ليفاجأ الجميع باللاعب يؤكد للحكم أن الكرة ليست هدفاً، بل كانت من الخارج، ليتوج بلاعب الأخلاق والأمانة فى الكرة المصرية، حتى لقبته الجماهير بالأمين.