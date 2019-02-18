شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ينتظر تأشيرة ألمانيا لبدء الرحلة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، أنهى الأوراق الخاصة به وينتظر الحصول على تأشير السفر إلى ألمانيا من السفارة لحجز تذاكر الطيران وبدء رحلة العلاج.
ومن المقرر أن يتوجه مصطفى فتحى إلي ألمانيا خلال الفترة الجارية لإجراء فحوصات على الركبة والتأهيل بأفضل صورة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك.
وكان مجلس إدارة الزمالك قرر سفر مصطفى فتحى إلى ألمانيا بعد شكواه هذا الموسم فى أكثر من مناسبة من إصابة الركبة حتى يستعيد الفريق جهوده بأفضل صورة.
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