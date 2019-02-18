قبل مواجهة الجبل الأخضر.. 7 أرقام لـ المقاصة ودجلة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين فريقى مصر المقاصة أمام وادى دجلة المحدد لها السابعة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـ 23 بالدورى الممتاز. ويسعى فريق المقاصة على العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى، بينما يطمح وادى دجلة لاستعادة الثقة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ المقاصة ووادى جلة فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

المقاصة و دجلة

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