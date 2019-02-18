شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد نادى التجديف وحمام السباحة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية بنادى التجديف، وحمام السباحة التابع لمديرية الشباب والرياضة المقرر تطويره بمحافظة أسوان، برفقة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة، واطلع الوزير على المقترح المقدم من أحد المستثمرين لتطوير حمام السباحة والمنطقة المجاورة له بشكل كامل، بحيث تتضمن فندق ومحلات تجارية ومناطق ترفيهية وخدمية.



اشرف صبحى 2

وبحث الدكتور أشرف صبحي مع سكرتير عام المحافظة ومسئولى مديرية الشباب والرياضة بأسوان فرص الاستثمار فى عدد من الإنشاءات الشبابية والرياضية بأسوان، منها معسكر العقاد، وتطوير حمام السباحة التابع للمديرية، ونزل الشباب، عن طريق طرحهم للاستثمار بنظام حق الانتفاع.



اشرف صبحى

وقدم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بياناً لوزير الشباب الرياضة عن وضع الاستثمار الحالي بالمحافظة داخل الاستاد الرياضى ونادى أسوان ونادى التجديف ونادى التحرير ونادى وادى النيل ومركز شباب مدينة إدفو ومركز شباب غرب سهيل ومركز شباب الحصايا والحكروب والتى تدر دخلا لتلك المنشآت سنوياً يبلغ 6 ملايين و636 ألف جنيه.

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صبحى فى اسوان

كما اطلع وزير الشباب والرياضة على التصميمات الهندسية لتطوير الصالة المغطاة بأسوان ووجه بالإسراع بمعدلات الأعمال المنفذة بالصالة المغطاة، مع دراسة إمكانية زيادة العدد الاستيعابي لمقاعد الصالة عن ألف مقعد، مشيرا إلى استضافة الصالة للأحداث والأنشطة الرياضية الكبري بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وافتتاحها.



نادى التجديف فى اسوان



صبحى فى نادى التجديف

ورحب الوزير باقتراح مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بمشاركة 500 شاب المستفيدين من مبادرة "شارك ونضف" فى المشاركة فى أعمال التشجير والنظافة العامة بالمنطقة الأمامية بالصالة المغطاة تأكيدا على أهمية المشاركة المجتمعية للشباب.



نادى التجديف فى اسوان



وزير الرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن محافظة أسوان من المحافظات العزيزة على قلوب المصريين ، وتحرص الوزارة على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة ورفع كفاءتها لأعلى مستوى بالتنسيق مع مسئولى المحافظة، مشيرا أن المنطقة التى تضم المدينة الشبابية وإستاد أسوان والصالة المغطاة ، وحمام السباحة المقرر تطويره ستعد بمثابة مربع ذهبي رياضي بأسوان.