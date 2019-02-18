شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" ينضم لحسابات جروس الأساسية بعد صناعة هدف الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى جروس، بأحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق بعد تألقه فى مباراة إنبى فى الجولة الثانية والعشرين بالدورى، وصناعته للهدف الثانى الذى سجله كهربا فى المباراة.

وكان اللاعب انضم إلى القلعة البيضاء في يناير الماضى، بناءً على طلب السويسرى جروس قادماً من نادى مورينسى البرتغالى لتدعيم صفوف القلعة البيضاء وشارك لأول مرة أمام إنبى.

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وأعرب اللاعب لجهاز الزمالك عن سعادته بالظهور الرسمى الأول له وتحقيق الفوز فى اللقاء وصناعته للهدف الثانى، موضحا أنه يتمنى الظهور بشكل أفضل فى المباريات المقبلة، وأن أهم شىء كان يفكر به هو المساهمة مع زملائه فى تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة 51.

وطالب السويسرى جروس، المدير الفنى للزمالك، اللاعب بمواصلة الاجتهاد فى المرحلة المقبلة بعدما دخل حسابات المشاركة بشكل أساسى لمواصلة الاعتماد عليه.