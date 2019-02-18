مصدر يكشف لـ "الخليج 365".. موقف الشناوي من مباراة الأهلي والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على جاهزية اللاعب لخوض مباراة الداخلية المقبلة بالدوري.

ويستضيف ملعب بتروسبورت يوم الأربعاء المقبل، مباراة الأهلي والداخلية ضمن الجولة الـ23 لمسابقة الدوري.

Advertisements

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" بأن الشناوي سوف يشارك في مران الأهلي اليوم الاثنين بشكل طبيعي، وسيكون جاهزا لمباراة الداخلية.

واختتم المصدر "الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت أنه كان مصابا بشد خفيف في العضلة الضامة، واحتاج لـ48 ساعة راحة فقط".

الجدير بالذكر، أن الشناوي خرج مصابا أثناء عملية الإحماء لمباراة فريقه الأخيرة أمام الانتاج الحربي، وشارك شريف إكرامي في المباراة التي فاز بها الأهلي 1-0.