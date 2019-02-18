عصام عبدالفتاح يخالف قرار اتحاد الكرة في أزمة التعهدات

كتب - كريم عبد المحسن:

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس الجبلاية، ورئيس لجنة الحكام، خالف قرار المجلس بعدما طلب من الحكام توقيع

تعهدات بعدم العمل في الأكاديميات والأندية.

وبحسب المصادر، فإن اتحاد الكرة سبق ووافق على عمل الحكام بالأكاديميات والأندية

شرط عدم إدارة مباراة لفريق يتبع النادي أو الأكاديمية التي يعمل بها الحكم.

وأبدى عدد كبير من الحكام رفضهم توقيع التعهد خاصة مع ضعف البدلات التي يحصلون عليه نظير إدارة مباريات الدوري بأقسامه المختلفة.