عصام عبدالفتاح يخالف قرار اتحاد الكرة في أزمة التعهدات

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس الجبلاية، ورئيس لجنة الحكام، خالف قرار المجلس بعدما طلب من الحكام توقيعتعهدات بعدم العمل في الأكاديميات والأندية.
وبحسب المصادر، فإن اتحاد الكرة سبق ووافق على عمل الحكام بالأكاديميات والأندية
وأبدى عدد كبير من الحكام رفضهم توقيع التعهد خاصة مع ضعف البدلات التي يحصلون عليه نظير إدارة مباريات الدوري بأقسامه المختلفة.
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