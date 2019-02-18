رفض مسئولو اتحاد الكرة، التدخل في أزمة نادي إنبي مع النجم الساحلي، بشأن عدم حصول النادي البترولي على 15% من عائد بيع عمرو مرعي إلىبيراميدز.
أكد مصدر مسئول في الجبلاية أن إنبي يشكو نادي تونسي لاتحاد الكرة وبالتالي لا يمكن التدخل في الأمر،
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض التدخل في أزمة إنبي مع النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.