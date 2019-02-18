اتحاد الكرة يرفض التدخل في أزمة إنبي مع النجم الساحلي

كتب - كريم عبد المحسن:

رفض مسئولو اتحاد الكرة، التدخل في أزمة نادي إنبي مع النجم الساحلي، بشأن عدم حصول النادي البترولي على 15% من عائد بيع عمرو مرعي إلى

بيراميدز.

أكد مصدر مسئول في الجبلاية أن إنبي يشكو نادي تونسي لاتحاد الكرة وبالتالي لا يمكن التدخل في الأمر،

موضحا أن الأمر أصعب من أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد والاهلي السعودي لان إنبي يحق له الحصول على مستحقات وفقا للعقد لكن الجبلاية لا تستطيع شكوى النادي التونسي أو اتخاذه إجراء ضده.