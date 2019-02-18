موعد مباراة روما اليوم أمام بولونيا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما وبولونيا القاهرة : بوابة الوفد يستعد فريق روما لمواجهة بولونيا مساء اليوم الاثنين على ملعب الأوليمبيكو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي. ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت HD 4 وبي إن سبورت ماكس 4 وقناة سبورت TV 3. سبورت HD 4 وبي إن سبورت ماكس 4 وقناة سبورت TV 3. وتذاع المباراة في تمام الساعه 9.30 مساءً بتوقيت مصر، 10.30 بتوقيت السعودية ، 11.30 بتوقيت الإمارات. ويحتل فريق روما الإيطالي المركز السادس برصيد 38 نقطة ويسعى ذئاب العاصمة لمنافسة على المراكز الأربعة من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في العام المقبل.

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