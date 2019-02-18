رئيس الزمالك: جلستي مع اللاعبين والجهاز الفني جاءت بثمارها

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أكد رئيس نادي الزمالك أن جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، جاءت بثمارها بعد تحقيق الفوز على إنبي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة22 من عمر الدوري.
وقال رئيس القلعة البيضاء عبر تصريحات تليفزيونية على قناة المحور: "جلستي مع الفريق كانت نتائجها إيجابية بنسبة 40% على الأقل، على أن تكون نتائجها أقوى في
وجاء فوز الفارس الأبيض أمس الأحد على الفريق البترولي، بعد التعثر إفريقياً أمام نصر حسين داي، والتعادل معه بنتيجة 1/1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، من 16 فوز، و3 تعادلات، وخسارة واحدة.
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