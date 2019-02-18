أزمة في ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب - سارة جاب الله

يعاني ليفربول الإنجليزي من أزمة دفاعية قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء غد الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل ليفربول المباراة في غياب المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، بسبب الإيقاف للحصول على ثلاث

بطاقات صفراء في دوري المجموعات، كما يفتقد الريدز جهود جو جوميز للإصابة بدوره، كما يبدو موقف الكرواتي ديان لوفرين صعبا من اللحاق في المباراة في ظل عدم تعافيه بشكل كامل منالإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة.

ويعد هذا النقص الحاد في الخط الخلفي لليفربول، يعتبر بمثابة ضربة قوية للفريق قبل مواجهته الصعبة أمام العملاق بايرن ميونخ، الذي يضم بين صفوفه لاعبين أصحاب قدرات هجومية خطيرة، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني، مع فريقه، والكولومبي خاميس رودريجيز وسانشيز والفرنسي المخضرم فرانك ريبيري.