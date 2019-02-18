تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول وبايرن ميونيخ

كتب - محمد صبحي

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب آنفيلد مساء غد الثلاثاء لمشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ والتي ستكون في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وترصد بوابة الوفد لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

أولا.. مواجهتين في الدور الثاني من

بطولة كأس الكؤؤس الأوروبية عام 1971 انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب ليفربول بينما فاز بايرن ميونيخ 3-1 في مباراة الإياب بألمانيا.

ثانيًا.. مواجهتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1981 انتهت مباراة الذهاب

Advertisements

بالتعادل السلبي على ملعب ليفربول بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 في ألمانيا.

ثالثًا.. مواجهة في كأس السوبر الأوروبي عام 2001 على ملعب لويس الثاني في مدينة موناكو الفرنسية وفاز ليفربول بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية شهدت الكثير من الإثارة والمتعة.

أخيرًا.. مواجهة في كأس أودي الودية عام 2017 فاز فيها البايرن على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 3-0.