لاسارتى يفاضل بين الشيخ وجيرالدو أمام الداخلية

يفاضل الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالأهلي بين ثنائي الأحمر لخلافة رمضان صبحي، الذي يغيب أمام الداخلية بسبب الإيقاف. ويلتقي الأهلي أمام الداخلية الأربعاء المقبل فى اللقاء المقبل بالدوري المصري الممتاز. وبات الأنجولي جيرالدو وأحمد الشيخ مرشحين للمشاركة فى اللقاء خاصة الأنجولي الذي يحاول لاسارتي الاستفادة من سرعته وقدراته الهجومية الكبيرة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها جدول الدورى كالتالى: خاصة الأنجولي الذي يحاول لاسارتي الاستفادة من سرعته وقدراته الهجومية الكبيرة.وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها جدول الدورى كالتالى: جدول ترتيب الدوري الممتاز: 1- الزمالك 51 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة 6- مصر المقاصة 31 نقطة 7- المصري البورسعيدي 29 نقطة Advertisements 8- الإسماعيلي 27 نقطة 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- حرس الحدود 25 نقطة 11- سموحة 25 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 19 نقطة

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