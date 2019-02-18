مدافع بايرن ميونيخ: ليفربول الأقرب للتأهل وكلوب محبوب من الجميع

جوشوا كيميتش

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أشاد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني بخصمه ليفربول ولما لديه من جودة كبيرة، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، مساء غد الثلاثاء، والتي ستجمع بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

كما تغزل كيميتش في مواطنه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ووصفه

بالمدرب الرائع، مشيدًا بالعمل الذي يقوم به مع الريدز.

وقال كيميتش في تصريحاته صحفية "ليفربول المفضلون للفوز، لقد خسروا مباراةً واحدة فقط هذا الموسم، وتلقت شباكهم 15 هدفًا في الدوري، ونحن لسنا مستقرين مثل الماضي."

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وأضاف "كلوب، العاطفة التي يقوم بها على أرضية الملعب مع الجماهير رائعة، تستطيع رؤية كيف يدفع اللاعبين لمستوى أخر، أي لاعب يدربه يصبح أفضل معه".

وواصل " هو يستطيع تدريب أي فريق، حتى منتخبنا الوطني، هو محبوب من الجميع، وفي الحقيقة هو يستحق ذلك".

يذكر أن الفريقين سيتواجهان على ملعب "أليانز أرينا" ضمن إياب دور الـ١٦ بدوري الأبطال، الموافق ١٣ مارس.