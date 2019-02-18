لاسارتي يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حذر مارتن لاسارتى المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه من ظهور اللعب الفردى والأنانية خلال المباريات فى الفترة الأخيرة بعدما لاحظ رغبة كل لاعب فى التسجيل وعدم التعاون مع زملائه، خاصة لاعبى الخط

الأمامى، وهو ما ظهر واضحاً فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير وكاد يكلف الفريق خسارة نقطتين بتعادل الإنتاج فى اللحظات الأخيرة لكن الأمور مرت بسلامرغم سيطرة الأحمر وإهدار لاعبيه العديد من الفرص السهلة.

وهدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اللاعبين بتوقيع غرامات مشددة بسبب الرعونة والاستهتار خلال المباريات فى هذه الفترة الصعبة من عمر الدورى الممتاز، موضحاً أن هناك وقفة للجهاز الفنى مع اللاعبين فى هذا الشأن.