رياضة | الكشف عن حكم مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حكم مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تعيين الألماني فيليكس زوايير لإدارة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن الألماني فيليكس زوايير وسيساعده ثورستين شيفنر وماركو آخمولير داخل الملعب، وتوبياس فيلز حكماً رابعا، فيما سيكون باستيان دانكيرت وساشا ستيجمان داخل غرفة الـVAR.

واشار الموقع، إلى أن هذه المواجهة ستكون الأولي للحكم الألماني التي يديرها لفريق يوفنتوس لكنه مع الفرق الإيطالية أدار من قبل 9 مباريات، كان من نصيب الأندية الإيطالية 4 تعادلات وثلاثة هزائم وانتصارين.

وستكون أيضا المباراة الأولي له لفريق أتلتيكو مدريد لكنه أدار 7 مباريات للأندية الإسبانية.