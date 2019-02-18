رياضة | الكشف عن موعد عودة لينجارد ومارسيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد عودة لينجارد ومارسيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موعد عودة ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد، للمشاركة مع الشياطين الحمر في المباريات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلا من مارسيال ولينجارد قد يعودان للعب مع مانشستر يونايتد ضد ليفربول الأحد القادم، بغض النظر عن إبعادهم لمدة 3 اسابيع حسب حديث المدرب أولي جونار سولشاير.

الجدير بالذكر أن الثنائي مارسيال ولينجارد، قد أصيبا خلال مشاركتهما بمباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهي المباراة التي إنتهت بخسارة اليونايتد بهدفين دون مقابل.