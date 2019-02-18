رياضة | كلوب يكشف خطته للفوز على بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف خطته للفوز على بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن أسلوب لعب بايرن ميونيخ قد تغير كثيرًا، وحينما يكون ضمن فريق خاص للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، ثم لمدرب أشهر مثل يوب هاينكس، ثم للمدرب الحالي نيكو كوفاتش، فهذا أمر مختلف، لكن عليهم التأقلم مع أساليبهم.

وقال كلوب في تصريحت صحفي قبل مواجهة بايرن ميونيخ غدا بدور ثمن النهائي لديوري أبطال أوروبا: "الجودة لديهم موجودة في جميع الصفوف، وعلينا أن نعترف بذلك لأنها حقيقة، لكن نحن كذلك جيدون، ونعلم اننا جيدون، لكن لن نذهب الى المباراة كمرشحين للفوز بها".

وأضاف قائلاً: "سنلعب ضدهم بكل ما أوتينا من قوة يوم الثلاثاء، واتطلع للمباراة حقًا".

واختتم بقوله: "ستكون الأجواء رائعة في ملعب آنفيلد أعلم ذلك، وعلينا أن نواكب ما يقومون به 'الجماهير' لنضيفه الى أدائنا".