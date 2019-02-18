رياضة | يوفنتوس يفجر مفاجأة حول ضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفجر مفاجأة حول ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي ، مفاجأة حول إجراء مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول لضمه للفريق في الصيف المقبل.
وفقا للتقارير فإن محمد صلاح ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انتقالا نجم اليوفي باولو ديبالا لليفربول.
وقال المدير لرياضي ليوفنتوس باراتيتشي في تصريحات لراديو "راي" الإيطالي:"في هذه اللحظة نحن في فبراير".
وأضاف باراتيتشي: "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في الصيف المقبل، ولكن لا يوجد أي تفاوض مع أي لاعب الأن".
وحسم نادي ليفربول الإنجليزي الجدل حول قرار بيع نجم الريدز الأول الدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.
وكان ليفربول فكر في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في حال فكر يوفنتوس في ضم المصري محمد صلاح نجم الريدز.
وقالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية إن ليفربول لن يبيع محمد صلاح مهما كانت قيمة العرض المالي، بجانب صرفه النظر عن التعاقد مع ديبالا.
وكان يوفنتوس قد جهز عرضا ماليا قدره 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح بالفترة الأخيرة.
وسجل محمد صلاح 20 هدفا في 32 مباراة مع ليفربول بالموسم الجاري.
محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم
كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.
وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.