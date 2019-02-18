رياضة | يوفنتوس يفجر مفاجأة حول ضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفجر مفاجأة حول ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي ، مفاجأة حول إجراء مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول لضمه للفريق في الصيف المقبل.

وفقا للتقارير فإن محمد صلاح ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انتقالا نجم اليوفي باولو ديبالا لليفربول.

وقال المدير لرياضي ليوفنتوس باراتيتشي في تصريحات لراديو "راي" الإيطالي:"في هذه اللحظة نحن في فبراير".

وأضاف باراتيتشي: "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في الصيف المقبل، ولكن لا يوجد أي تفاوض مع أي لاعب الأن".