رياضة | علي ماهر يرفض معاقبة عمرو حسام

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري.

وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 51 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة 6- مصر المقاصة 31 نقطة 7- المصري البورسعيدي 29 نقطة 8- الإسماعيلي 27 نقطة 9- طلائع الجيش 25 نقطة Advertisements 10- حرس الحدود 25 نقطة 11- سموحة 25 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 19 نقطة أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم. أغلى المدربين في الدوري المصري 1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه. 2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه. 3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه. 4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه. 5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

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