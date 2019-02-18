رياضة | كلوب: بايرن ميونيخ يمتلك جودة غير عادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: بايرن ميونيخ يمتلك جودة غير عادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا، على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لقد عقدنا أولى اجتماعاتنا الفنية 'في اسبانيا'، ضد بايرن ميونخ الوضع مختلف. بالتأكيد شاهدت الكثير من المباريات لبايرن ميونخ عبر السنين، وهذا الموسم كذلك، ربما 5-6 مباريات".

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وأضاف: "أنت تشاهد عادةً الأهداف والنتائج 'الخاصة ببايرن' لكن مشاهدة المباريات كاملةً أمر مختلف. شاهدت 5-6 مباريات ولدي تحليل كامل عنها، لديهم الجودة الممزوجة بالخبرة".

وواصل: "إنهم أبطال المانيا لست مرات على التوالي، وهذا ليس بالأمر السهل. وهم أحد الفرق المتواجدة تقريبًا في العشر سنوات الماضية في ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي في دوري الأبطال".

وتابع: "لازال لديهم مواجهة ضد بعضهم البعض في ميونخ، لذا الأمر لم ينتهي، وحصولهم على اللقب السابع على التوالي ممكن، وهذا يحكي الكثير عن الجودة التي يمتلكونها".